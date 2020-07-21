國民黨以外館電文指控府祕書長蘇嘉全及其綠委蘇震清赴印尼疑謀私利，外界關切電文真偽。外交部發言人歐江安今天表示，任何內部公文不是拿去外流和政治鬥爭的工具，因此外交部不去證實文件的真實，也不去評論其對錯。

對於國民黨要求外交部說明該份外電文真偽，歐江安今天在外交部例行記者會表示，任何內部文件都必須經過討論與跨部會機制研商，因此外交部不去證實該文件的真實也不評論其對錯。

她說，外流文件的作為不值得鼓勵，撰寫公文的目的是為內部研析，不是拿去外流或者作為政治鬥爭工具，這並不符合當初擬稿意旨，基於此，外交部向來對這種文件不證實其真偽，也不評論對錯。

不過她說，目前在媒體見諸的文件與事實有差距，前任立法院院長、現任總統府秘書長蘇嘉全，在2016年9月以私人身分低調訪問印尼。由於該次訪問並非官方行程，而是與當地僑界聯繫情誼，蘇前院長辦公室當時向駐印尼代表處表示，無須接送機或參與相關活動及提供協助，因此駐處當時僅基於禮遇立法院長而前往接機，但考量行政中立原則，因此並未參與訪團接待或提供其他協助。

歐江安表示，另經外交部清查，蘇前院長及蘇震清委員在2017年並未有赴訪印尼的紀錄，相關報導與事實不符。有關蘇震清委員2016年與我相關國營企業赴訪印尼活動情形，將由主政單位經濟部對外說明。

不過她說，自我國推行新南向政策以來，台灣與印尼往來熱絡頻繁，2016年以來合計簽署台印尼全面性經濟合作備忘錄等共12項合作備忘錄及協定，雙邊在經貿、投資、勞務、農業及衛生等領域合作穩健緊密。

(中時 )