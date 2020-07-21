國片《逃出立法院》劇情意外撞哽近日立院大亂鬥。（合成圖／逃出立法院臉書、資料照）

立法院打架常常成為討論焦點，沒想到現在還搬上大螢幕，國片《逃出立法院》講述立法院被喪屍攻擊，去年8月拍完殺青，受到疫情影響延到今年8月才要上映，但上映前被發現故事內容有4大神預言，包括劇中設定台灣爆發病毒感染，現在真的有新冠肺炎疫情，還有立法院打鬥也被料到，最神的是，劇中喪屍咬人片段，也跟上星期立院打架女立委咬人橋段雷同。

國片《逃出立法院》講述國會議員中了狂犬病毒，早在去年8月殺青，原定今年4月上映，遇到疫情喊卡，今年8月14日重新上映，但意外被發現，劇情竟然有4大神預言。

劇中設定台灣爆發新型狂犬病毒，真實生活真的爆發新型冠狀病毒疫情，還有電影中立委變喪屍大亂鬥，立法院還真為了監察院人事案，掐脖子、打架樣樣來，甚至更兇猛。

國民黨立委洪孟楷：「立法院的這些委員，如果說不理性起來，怎麼會比活屍或是喪屍，感覺更加恐怖」。

劇中立委變喪屍咬人，藍綠肉博中，藍委呂玉玲為了掙脫，真的咬了綠委林楚茵，被咬的林楚茵看了電影片段，心有戚戚焉。民進黨立委林楚茵：「等它上映之後，我會以立法院被咬代表進戲院看。」

國民黨立委呂玉玲：「保護自己的動作，要做這樣的聯想，我就一笑置之。」

另外還有劇中為了防堵喪屍攻擊，將鐵鍊鎖住議場，真實議場中，國民黨立委要防止綠營攻擊，也真的就拿鐵鍊綁大門。只是最新片花釋出，內容新增近期監委審查真實立法院打鬥，但怎麼少了最新的立院戰神。

陳玉珍搞笑說，自己挨打的畫面放進預告才更吸睛。國民黨立委陳玉珍：「當然我被（綠委）狂搥那段，民眾看了會有感。」

原本因疫情延後播映的國片，沒想到因為立院多次上演激烈攻防戰，成功炒熱話題。

《逃出立法院》前導預告之烏鴉嘴

(中時新聞網)