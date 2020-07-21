美國自5月底因種族爭議示威衝突不斷，在上月底於聖路易市內一對白人夫婦因持槍與示威者對峙，在社群媒體上造成一時轟動，連美國總統川普也轉貼這段影片。不過據外媒指出，這對夫婦因非法使用武器，遭以重罪起訴。

上月底於聖路易市內一對白人夫婦因持槍與示威者對峙，在社群媒體上造成一時轟動，不過這對夫妻因非法使用武器，遭檢察官以重罪起訴。

據《國會山莊》報報導，這是巡迴檢察官調查這起發生於6月28日的事件後所做出的決定。當時，麥克洛斯基夫婦（Mark and Patricia McCloskey）見到正準備前往聖路易市市長克魯森（Lyda Krewson）家前的「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）示威者經過住家附近，便持槍對著示威者們大吼。

報導指出，過去曾對鄰居開告的這對夫婦在電視訪談中表示，自己只是做了合法行為，並補充「自己有權利保護自己」，並聲稱他們是基於自我防衛，擔憂他們性命遭受安危，事後並在電視節目上表示「我害怕下一秒就被他們殺了，我們的房子將被燒毀，連寵物也難逃毒手」。

記錄這段場景的影片在社群網站上迅速以病毒式傳播擴散，連川普也在個人推特上轉貼這段影片，不僅支持這對白人夫妻，稱他們「即將被打得很慘，房子恐怕完全遭洗劫，甚至就像白宮附近的教堂一樣被燒毀」。不過，當時主辦示威的人士表示，雖然這對夫妻作出如此激烈反應，但其實抗議過程十分和平。

對此，檢察官在聲明中表示，隊參加非暴力抗議活動的人遭到以威脅生命的方式揮舞武器是非法的，所幸當時並未升級為致命武力，但這種行為在聖路易市是不可接受的。

(中時新聞網)