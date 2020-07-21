滬深兩市盤中維持震盪走勢，截至午間收盤，滬指報3,316.56點，漲0.07％，深成指報13，477.04點，漲0.21％，創業板指報2,717.85點，漲0.76％。

從盤面上看，螞蟻集團、NMN概念、MINILED、生物醫藥等概念股漲幅居前，國防軍工、環保工程、券商、銀行等類股跌幅居前。滬深兩市半日成交額逾人民幣（下同）7,000億元；北上資金半日淨流出超20億元。

(工商 )

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