澎恰恰、許效舜、苗可麗、王彩樺出席2020世界肝炎日衛教記者會，王彩樺現埸說明她治療c肝過程比以前好太多了。（盧禕祺攝）

澎恰恰、許效舜、苗可麗、王彩樺21日出席2020世界肝炎日衛教記者會，澎恰恰年輕時曾5天5夜沒睡覺，「當時是還有錄影帶的時代，《連環泡》、作秀經常都沒睡，40歲之前糟蹋身體，現在努力讓肝更好一點」。他近期健檢報告所有指數都正常。他前陣子自稱被詐騙180萬，檢警拘提涉嫌詐騙的吳姓男子及提供人頭帳戶的李姓男子2人到案，月初傳喚澎恰恰說明，談到此事，他僅說：「那個偵查中，不方便。」隨即以「尚有行程」為由快閃離去。

而苗可麗則坦言自己從小有蛇皮（帶狀皰疹）困擾，「我小時候就有，一開始是長在腰，現在還留疤，前陣子照顧爸爸有點累，又發作一次」。她提及父親因為攝護腺問題身體微恙。她過去拍攝八點檔沒日沒夜趕拍戲，現在強調不會讓自己的身體負擔這麼重，「最近很養生，吃該吃的保養品，還有運動、打坐，身心靈都兼顧，盡量規律生活」。

而王彩樺近日被直擊與離婚後的張清芳碰面，在張清芳大直開設的髮廊現身，她笑說：「在那邊很舒服，技術也很專業，所以我都去做頭髮。」提及張清芳目前心情，她回應：「看起來還OK，我也沒有多問。」對於媒體追問張清芳被拍到喝紅酒，肝功能如何，她連忙求饒：「不要問這個啦」。

(中時 )