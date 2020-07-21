雙城論壇大會主視覺。（台北市政府提供／張立勳台北傳真）

台北、上海雙城論壇22日登場，台北市政府發言人周台竹今公布大會主視覺，強調2020年是充滿變動與挑戰的一年，雙城論壇以城市防疫和經濟發展為主軸，探討如何在疫情威脅下加速經濟轉型，擁抱新常態。

雙城論壇明早10時在台北市晶華酒店舉行，周台竹指出，因為新冠肺炎疫情關係，上海代表團無法來台北，所以破天荒首次用視訊方式，通訊軟體經與上海方協調後，採用總部設在美國加州汐谷的「思科」（Cisco）系統，為讓會議順暢，已多次測試通訊設備軟硬體，同時也有備援系統。

論壇主題為「城市防疫交流與經濟發展」，另設有4個分論壇，包括衛生醫療、智慧交通、產業經濟及區域治理，台北市長柯文哲與上海市代理市長龔正將先後致詞，為雙城論壇揭開序幕，接著由台北市副市長黃珊珊代表北市以「改變成真挑戰疫災創建台北新價值」做主題演講，隨後上海市副市長宗明演講，題目為「堅持人民至上統籌推進疫情和經濟發展」，主論壇預計在上午11時結束，4個分論壇緊接著舉行直到下午3時。

周台竹進一步說明，台北市出席人員除了柯文哲、黃珊珊，還有副市長蔡炳坤及祕書長陳志銘，上海則是龔正、宗明，其他2位也是在上海市擔任重要職務。

大會主視覺也在今天公布，周台竹表示，2020是充滿變動與挑戰的一年，這次台北、上海論壇以城市防疫和經濟發展為主軸，探討如何在疫情威脅下加速經濟轉型，擁抱新常態，數字和英文圖騰代表要在疫情威脅下發展經濟，必須借重國際合作、數位經濟，箭頭往上代表經過大家多方努力，慢慢看到光明希望就在眼前。

此外，北市議員簡舒培質疑前2天即要求市府提出雙邊出席人員，但到昨天都沒有回覆，質疑是要大陸點頭才能同意，周台竹強調，沒有對岸點頭才能做什麼事，名單部分都是事後才會告訴大眾，牽涉到被邀人的隱私，過去依慣例。

有學者評估雙城論壇是疫情期間首次兩岸正式官方交流，因為國民黨不願提九二共識，有大陸學者解讀雙城論壇可能取代國共論壇成為兩岸交流對口。周台竹說，雙城論壇完全是城市間交流，沒有取代不管是九二共識或其他東西，完完全全是2市交流，過去10年，主要以市政和經濟發展交流，其他部分不是交流重點。

(中時 )