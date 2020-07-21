日本外貿觸底。日本6月出口年增下跌26.2%，比上月的-28.3%有所收窄，但仍然遜於市場預期，並為連續第4個月出現雙位數降幅。出口繼續下滑主因批發商調整庫存，我們相信此趨勢持續，並導致日本出口復甦緩慢。日本疲弱的出口，致使今年以來匯價偏弱，但瑞銀今出具最新報告指出，預期日圓在年底前上漲至104，匯率預計持穩於此水平直至明年上半年。

據統計，6月日本進口年增下降14.4%，比上月的-26.2%明顯收窄，並優於市場預期。隨著消費恢復，瑞銀相信石油以外的進口將繼續復甦。儘管當地5月進、出口很可能已經觸底，但6月貿易赤字擴大至2688億日圓，大幅遜於市場預計的358億日圓。6月日本汽車出口（中國以外）下挫63.3%，但往中國的汽車出口增長18.8%。總體往中國的出口從5月的-2%，到6月改善至基本持平；往美國的出口降幅也收窄5個百分點，至-46%。

瑞銀認為美、日實際利差支持日圓走強至100方向，而非走軟至110方向，保持預期日圓在年底前上漲至104，匯率預計持穩於此水平直至明年上半年。

(時報資訊)