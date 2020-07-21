聯發科(2454)第二季營收超標，市場對於即將在31日法說會公布的獲利表現也持正面看待，第三季在大陸5G智慧機快速滲透下，聯發科下半年營運將有機會更勝上半年，聯發科終止連黑反彈，股價開高走高，一度大漲逾6%，股價最高來到643元，聯發科概念股的晶心科(6533)亦強勢走高，帶量翻轉日K為紅。

聯發科第二季營收達676億元，飛越財測高標，聯發科第二季財測營收預估落在621~669億元，季增加2%~10%，年增加1%~9%，營業毛利率預估為42.5%正負1.5%。

大陸在官方力促下，5G發展催油門，5G智慧機的用戶滲透率也快速提升，聯發科與大陸品牌智慧機廠小米、OPPO、vivo、華為等均有良好合作關係，且預計在美中關係緊繃下，大陸品牌廠對聯發科下單量將更勝以往，可說是此波美中緊繃下的產業受益者，聯發科也預計今年營運將會有合理成長。

展望第三季，聯發科在5G SoC出貨預計將穩定成長，且大陸上半年因為疫情延遲的智慧機產品，皆陸續跟上進度，加上下半年預計有機會看到蘋果的5G手機，對於整個產業的活絡度更是正面加分。

除智慧型手機外，聯發科在ASIC(客製化晶片)上也陸續有斬獲，下半年也將有國際一線資料中心的客戶加入，市場盛傳極有可能為亞馬遜，另外，包括臉書、微軟等也均為潛在客戶，長線有機會成為聯發科的另外一隻腳。

(時報資訊)