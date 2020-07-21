永冠-KY(1589)今年第1季受到疫情影響大陸出貨，單季出現虧損，不過，第2季產能恢復，產品組合優化，法人估計第2季可望順利轉盈，且第3季訂單已滿，今年營運將逐季走強。公司昨天除息首日順利填息後，今天盤中一度大漲6.8％。

永冠第1季稅後虧損1.12億元，是去年第2季後首次虧損，主要還是疫情影響大陸廠的產能及出貨，總出貨量僅2.42萬噸，年減32.7％。

4月起在大陸廠恢復正常後，營收已經連續三個月站上7億元之上，帶動第2季營收21.36億元，年增9.5％，總出貨量回升至4.63萬噸，且產能利用率提升、產品組合優化，法人估計毛利率超過20％，獲利將大幅跳升，每股盈餘挑戰2元以上。

法人估計今年全年出貨目標可達18～19萬噸，其中，風電產品出貨占比可達7成，其餘非風電類產業機械與注塑機則較為疲弱。

台灣離岸風電延續到2035年，而永冠台中港工廠今年動工，2022年投產，在政府風電供應鏈國產化政策下，並且西門子在台中港設廠，永冠成為供應亞洲國家風電零組件供應廠，預期產能到2025年達到滿載。

(時報資訊)