美股於隔夜的造好。另投資人寄望於新冠疫苗的開發進度，以及各國新一波經濟刺激方案的推出。

周二南韓KOSPI指數開高走高，午間上漲32點或+1.49%，為2231點。外資上午在KOSPI買超3014.66億韓元。

新冠肺炎疫苗在歐洲加速的開發，提高市場對風險資產的偏好。牛津大學和阿斯利康製藥(AstraZeneca Plc)合作開發的疫苗在首階段人體測試出現正面結果，不會出現嚴重副作用，鼓舞樂觀投資人情緒，抵銷了上午南韓出口數據公布的悲觀情緒。

美國和歐盟正在研擬新一波的經濟刺激方案。美國預估在八月初會推出超過一兆美元的方案，投資人另對歐盟談判結果和妥協方案有樂觀預期，擴大了韓股交易所上揚氣氛。

上午主要大型股接走高。三星電子和SK海力士皆上揚，分別上漲2.21%和1.82%。

南韓頂尖製藥廠三星生物製藥上漲1.08，暫報74.7萬韓元。LG化學上漲4.1%，暫報53.2萬韓元。

韓元在上午上漲，1197.9韓元兌一美元。

(時報資訊)