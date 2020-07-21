高雄巿長補選候選人李眉蓁碩士論文遭質疑「複製貼上」，對此，母校中山大學表示，將會送給校外專業領域公正學者協助審查，預計4個月內完成。
促轉會東廠事件吹哨人吳佩蓉今年初參選立委失利，她在臉書PO文，指李眉蓁的碩士論文〈台灣對中國大陸之貿易分析〉，涉及嚴重抄襲僑委會委員長童振源曾發表的〈兩岸政經互動〉，因未標明出處，已經侵犯他人著作權。
對於被質疑被爆出論文有抄襲童振源之嫌，李眉蓁對此回應「受寵若驚」。李眉蓁也強調，可能有些沒有標註到的，她要說抱歉。就讀的中山大學是一所有水準的學校，她能通過學校的審查機制，相信這應該沒什麼問題。
對此，據綜合媒體報導，中山大學20日表示，依照制定的碩博士學位論文抄襲處理原則，將通知被檢舉人所屬學院及學系，並成立審定委員會，秉持客觀原則，送給校外專業領域公正學者審查，預計4個月內完成審定，必要時得展延2個月，以一次為限。
(中時新聞網)
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