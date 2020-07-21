花蓮縣農業處長吳昆儒（左1）與水保局花蓮分局長陳淑媛（左2）邀請民眾一起參加「193農青禾音樂埕」這場饗宴。（羅亦晽攝）

農青禾音樂埕壓軸的水田音樂會，邀請同為富里人的魏如萱表演。（水保局花蓮分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

農青禾音樂埕壓軸的水田音樂會，邀請陳昇與民眾一同享受縱谷山景。（水保局花蓮分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮193縣道沿途稻田和山脈景色美不勝收，夏季兩側金黃色阿勃勒和艷紅鳳凰花盛開，吸引民眾目光。農委會水保局花蓮分局去年於193縣道麻汝社區舉辦「193農青禾音樂埕」，廣受民眾好評，今年以「穀道遊樂場」的方式亮相，邀請到陳昇、魏如萱等知名藝人，要和民眾伴隨音樂於山景稻田的餘暉中嗨翻天。

水土保持局花蓮分局長陳淑媛表示，今年「193農青禾音樂埕」以「穀道遊樂場」作為主題，呈現農村景象，展示以前農作道具，如米籃、畚箕等，讓民眾體驗有趣的傳統農村生活。

陳淑媛說，今年仍會維持去年的瘋路嘉年華，展售縱谷特色農產品，民眾也可在193縣道旁的水田進行尋寶，回味雙腳踏在泥土裡，身心靈與土地合而為一的清新感受。

今年「193農青禾音樂埕」以「穀道遊樂場」作為主題，水土保持局花蓮分局長陳淑媛於記者會上示範挑米籃。（羅亦晽攝）

「農青禾音樂埕活動」，8月1、2號將在花蓮193縣道指標96.5到97.2公里的麻汝社區舉辦，搭配「穀稻遊樂場」主題，邀請東華大學藝術系學生指導小朋友以馬路為畫布作畫，並用稻草打造小朋友可以盡情打滾的稻香城堡，新增的「縱谷挑夫王」活動，讓民眾挑戰自我，體會米鄉的農村文化。

2天的農青禾音樂埕壓軸的水田音樂會，將請到歌手陳昇、魏如萱、婁峻碩及在地原住民歌手，和民眾同在青禾水田中享受音樂。活動當天，玉里車站也會安排接駁車接送民眾往返活動現場。

(中時 )