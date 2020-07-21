日本超夯電視劇《半澤直樹》曾在7年以超高收視襲捲全亞洲，7/20推出《半澤直樹2》第一集再次突破高收視率，令觀眾們十分期待劇情的發展。劇中除了飾演半澤直樹的男星堺雅人受到討論外，飾演太太的上戶彩也因產後首次回歸小螢幕也受到大眾關注。

7年前以「加倍奉還」、「以牙還牙」等經典台詞，演活上班族職場生存法則的《半澤直樹》，終於在昨日播出第二季首集。這次的劇情同樣緊湊熱血，還找來原班人馬堺雅人、上戶彩與飾演反派的香川照之再度同台飆戲，這一季中香川照之也將捲土重來，並在首播中下跪向高層示好並說出「知恩圖報」的金句，成為推特熱搜冠軍，也帶動收視突破7年前首播時的好成績。

《半澤直樹2》飆破收視再創金句！上戶彩曝產後真實身材（圖／YOUTUBE）

在劇中飾演太太「半澤花」的上戶彩，於去年誕下二寶後便接下角色，第一集中她穿著鵝黃色削肩上衣出現，臉蛋及身材竟保持與7年前一樣的狀態，獲得大批粉絲們的讚賞。另外，這段期間已陸續生下兩名子女的她，也更能詮釋真實生活中如何完美扮演媽媽及太太的雙重身分，演技備受期待。

《半澤直樹2》飆破收視再創金句！上戶彩曝產後真實身材（圖／YOUTUBE）

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(中時新聞網)