山路走多了，真的會遇到「攔路虎」！大陸吉林省琿春市一名計程車司機，日前載客前往雪岱山，山路開到一半，副駕駛座的乘客突然驚聲尖叫，原來，馬路正中央竟然躺了一隻活生生的東北虎，腦袋有臉盆那麼大！小黃司機不敢輕舉妄動，「人虎」對視20分鐘，大老虎才優雅地跳過馬路護欄離開，結束這場驚魂記。

計程車司機郎利劍，上周五（17日）下午5點多，在吉林琿春市區載了3名乘客前往雪岱山。綜合大陸媒體報導，當小黃開到哈達門鄉三道溝村附近時，坐在副駕駛座的乘客突然發出尖叫，郎利劍定睛一看，只見一隻毛色斑斕、活生生的大老虎就躺在道路中央。

郎利劍在距離老虎30公尺遠的地方停車，全車的人都激動又害怕，完全不知該怎麼辦，接下來就展開「人虎對峙」，人不敢動、老虎也不動，郎利劍驚恐回憶：「萬一要攻擊人，你說咋辦吧！我也是第一次碰到野生東北虎害怕啊。腦袋跟洗臉盆那麼大，目測大概得有4、5百斤。」。

直到約20分鐘後，對向也有車子來，這隻老虎才優雅地跳過路邊護欄離開，結束這場人虎對峙。據了解，附近區域已經不是第一次有人親眼看見野生東北虎，動物保護部門也在村屯和道路兩旁設立了野生東北虎保護的宣傳展板，並向村民發放了遇到野生動物如何採取措施的文宣。

相關部門提醒民眾，盡可能不要在野生動物經常出沒的區域長時間逗留或者徒步。

(中時新聞網)