北市2015年至2019年道路挖掘施工平均每案申請工期22.42天，但平均實際通報施工日僅需2.15天。（北市新工處提供／譚宇哲台北傳真）

道路施工影響用路人通行，一旦施工斷斷續續、拉長工期，造成的不便更是加劇，北市工務局新建工程處擬定修正「台北市道路挖掘各項費用收費標準」，將道路挖掘申請的單次許可規費修訂為按施工日數分級計收，施工單位施工愈久、繳費愈多，預計9月上路，可望縮短施工期並降低對用路人影響。

北市府過去對於電力、電信、自來水、瓦斯等各項管線機關申請道路挖掘施工許可規費計算，是以審查行政人力成本核算，一次性收取規費，並未針對申請施工日數、長度、面積及範圍等條件收費，造成許多施工單位申請的工期遠遠超出實際施工天數。

道管中心挖掘管理科長黃繼模指出，北市2015年至2019年道路挖掘施工平均每案申請工期22.42天，但平均實際通報施工日僅需2.15天，為了解決各管線機關申請施工工期與實際施工日數差距過大，因此新修訂「台北市道路挖掘各項費用收費標準」，預計9月1日實施。

黃繼模說明，未來施工工期每7日為級距，分級計收，預期將能有效減少目前申請道路施工工期浮濫狀況，讓道路施工更加連續，減少使用道路施工日數，也讓台北市交通更加順暢。

北市道管中心主任陳宏銘表示，市府自2015年7月起成立「台北市道路管線暨資訊中心」後，實施施工前預約、施工期間全程攝影及即時監控管理，也因此隨著施工單位工期愈長，市府相關支出也遞增，透過分級計收行政規費，較能反映市府於施工期投入的相關管理人力及資訊系統軟、硬體維護汰換等實際支出成本。

(中時 )