國民黨上午召開記者會，質疑外交部密電事件，當中指涉總統府祕書長蘇嘉全、立委蘇震清及從事人力仲介的揚運國際集團的關係，並指揚運集團長期著重國營事業勞務標案。

國民黨文傳會主委黃子哲說，蔡政府推新南向，但國家隊為何變蘇家隊？現傳出蘇家叔侄常到東南亞從事相關活動。此外，揚運國際人力集團董事長高壽濤名下還有長隆、慶圓兩家公司，在政府標案中長隆及揚運專門投標國營事業，尤其中油的招標案，例如2018長隆得標中油勞務達四億多元，亦即該集團在人力仲介很著重，竟安排蘇家到印尼訪問，這些動作有無對價關係？2016年五位綠委到印尼參加活動，當時媒體報導他們見了副總統卡拉，卡拉允諾「勞工輸台不會減少」，五位綠委是幫誰說項，讓印尼承諾勞工輸台不減少？

此外，蘇震清2018年在立院臨時提案，要求國營事業須加速新南向布局，且三個月給書面報告，其中包括印尼；蘇的提案，當中有無不當關係？

黃子哲說，外交部已說電報誤繕日期，其實外交部因公文常出錯，最近開會要求公文精準性。且從電報內容提「12月17日周六」，就只有 105年，這就是誤植日期，因此電報內容都為真；2016年8月蘇震清帶國營事業到印尼，9月又陪蘇嘉全到印尼，即電報第二項提到，是否一樣由高壽濤安排，為何蘇震清昨不提9月行程？是否有鬼。此舉不禁讓人想到2005年總統府副祕書長陳哲男接受人力招待，當時代理市長陳其邁、勞委會主委除菊因此下台，到底進黨與人力仲介有多密切？為何立法院長到印尼竟要人力仲介安排？

此外，蘇嘉全2019年到菲律賓參加小英後援大會，自己說去了菲國三次，是哪三次？從媒體報導真的查不到三次，是否又暗槓什麼？這些事都令人納悶。蘇家叔侄要告的應是外交部同仁；外交部及蘇家叔侄要出來說明，不要變高捷泰勞事件翻版。

革實院副院長游淑慧說，為何電報數次提到「由中間人操控，會影響國家利益」？這中間人就是人力仲介。民進黨2016年執政至去年底台灣移工增加9萬多人，印尼增加3萬多人，佔了三成；以每位移工每月若給仲介服務費1500元，以全台71萬移工，仲介業每月可爽收10億服務費；人力仲介本就利益龐大，印尼又是人數最多的，立法院長及立委被人力仲介安排參訪，真的妥當嗎？

此外，揚運集團的事業版圖遍及兩岸三地中港澳台，是拚台灣的新南向、大陸一帶一路或自己業績？不要講幫政府拚外交的好聽話。揚運2016年有無與福建貿處會一起參與印尼重大工程會議，第二年福建貿處會就在印尼掛牌，為一帶一路搶下灘頭堡；難道兩岸一起拚新南向嗎？難怪電報直稱恐讓印方覺得台灣國政出多門，到底是經濟部、外交部或立委代表台灣拚新南向？

游淑慧也質疑，蘇家不斷說是私人名義安排，國營事業為何陪同？而且按政府規定，出訪返國3個月內要提交心得報告並公開上網，但她查閱資料，陪蘇震清訪印尼的台糖、中油、台鹽在2016 年7月至2017年9月，事後沒有出訪心得上網，事前未報告經濟陪，為什麼？

(中時 )