（IKEA宣布攜手Uber Eats推出美食外送服務，有8款套餐、單點菜色12道、熱銷點心飲料等，共31個選項。圖／業者提供）

知名瑞典連鎖家居賣場IKEA宣布，攜手Uber Eats推出美食外送服務，有8款套餐、單點菜色12道、熱銷點心飲料等，共31個選項，包含IKEA的人氣早餐、受歡迎的瑞典烤肉丸、香蒜烤半雞、鮭魚菲力香蔥飯以及煙燻醬烤豬肋排，甚至連兒童專屬的小魚麋鹿麵都有，讓顧客想品嚐IKEA瑞典美食不必出門，一鍵下訂，在家也可以享用！

IKEA表示，首波先以IKEA大台北地區三家店（敦北店、新莊店、新店店）支援外送服務，從早上9點到晚間8點。即日起至2020年12月31日止，Uber Eats新用戶在App輸入優惠序號「IKEA 帶回家」，首次點餐可享2趟100元的優惠折抵。

IKEA台灣餐飲部總監藍美珠表示，IKEA餐廳的瑞典美食一直以來深受消費者喜愛，透過這次與Uber Eats的合作，希望讓不方便來店的消費者多一種選擇，也讓更多人可以享用到IKEA特有的瑞典美食。

Uber Eats台灣區總經理李佳穎表示，很開心將IKEA餐廳最經典的瑞典肉丸等美味帶到Uber Eats平台，透過與合作貨運業者及外送合作夥伴合作，讓粉絲可以在30分鐘時間內輕鬆享用。

據IKEA介紹，此次外送服務除了單點、套餐選擇，也特別推出外送平台限定的多人分享餐，其中，雙人分享餐有兩種選擇，一是鮭魚菲力香蔥飯搭配香蒜烤半雞，搭配兩杯冷飲；另一個選擇是煙燻醬烤豬肋排搭配香蒜烤半雞的組合，也附上兩杯冷飲，香甜濃郁帶著煙燻BBQ醬汁的豬肋排與香蒜烤半雞，最適合喜歡大口吃肉的消費者。

至於三人分享餐則一次網羅IKEA人氣美味餐點，包括煙燻醬烤豬肋排、瑞典烤肉丸10顆及雞肉千層麵。另外，還有內行人在IKEA絕對不會錯過的小點「薄脆雞翅」也特別推出10支桶裝，無論下午茶、宵夜或聚餐需求，只要一指下訂，在家也可以輕鬆享用。

(工商 )