後疫情時代，綠覆率高的健康宅深受市場歡迎，桃園各重劃區六月帶看量都較疫情前成長1~2成，其中以桃園小檜溪、中路重劃區最受消費者青睞，除了有交通重大建設加持外，小檜溪以及中路重劃區綠覆率皆高於10％，較桃園其他重劃區的6％還要高，讓這兩區成為桃園下半年房市最熱的區域。

五月以來，消費者外出看房意願增加，但仍擔心冬季病毒捲土重來，對於通風日照良好、有完善物管、棟距寬以及公園綠地量大的健康宅都特別喜愛。

桃園目前最受矚目的是小檜溪重劃區，區內有觸動之森及河濱公園共六個總計約3.9公頃的綠地公園，綠覆率高達14.47％，為目前桃園綠覆比最高的重劃區。

信義房屋大業民光店店長黃雪甄表示，小檜溪重劃區不只擁有最高綠覆率可讓消費者享受慢活及健康的居家生活，亦緊鄰桃園火車站商圈、中正路生活圈、大有路生活圈，擁有桃園重劃區少見的便利機能，未來桃園捷運綠線G9捷運站通車後，從G9站到小檜溪重劃區只需5到10分鐘，再加上民光東路跟民光路也因小檜溪重劃區而縫合，從大業商圈到桃園夜市車程縮短約15分鐘，多項利多造就高詢問度。

小檜溪重劃區目前最搶手的當屬面南崁溪的景觀宅，平均單價介於32~34萬間，黃雪甄表示此區主要吸引桃園大業大有區以及東區兩個鄰近生活圈的換屋族。

首購族則偏好選擇桃園中路重劃區，規劃為純住宅區，擁有風禾、水秀、向陽公園等超過九公頃的公園綠地優勢，綠覆率也超過10％。生活機能除了仰賴桃園舊市區與市府商圈，開車5分鐘串連國道二號南桃園交流道，10分鐘車程可達桃園火車站。

信義房屋縣府店專案經理呂杰翰表示，近年中路重劃區在風禾共融公園的加持下，吸引大量建商布局卡位，強調親子共融的公園宅以及養身宅更在這一波疫情下詢問度變高。

中路重劃區享市府商圈便利性，新案平均每坪開價約28~36萬元，10年內中古住宅大樓每坪均價23~26萬元，以1000~1200萬元、2~3房產品最熱門。

綜觀以上兩個重劃區的共同特色都是綠覆率高、低建蔽率，講求舒適住宅品質，同時2公里內皆可享有商圈機能、且國道便捷性佳，北上台北或南下機場都非常快速，加上價格都介於2~3字頭之間，CP值高，相當吸引消費者，未來更多購物商城以及重大建設陸續完備，勢必再替這兩個重劃區注入更多優勢。

(工商 )