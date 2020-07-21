合一（4743）及中天（4128）21日雙雙摜殺第7根跌停，但早上9點40分，合一先打開跌停價194.5元，隨後一路往上拉，至10點20分時拉升平盤價216元，惟打開後賣壓湧現，隨即在11點40分時再打落跌停。

中天今天股價殺至跌停價69.3元，至近12點時，成交量達12,675張，成交金額約近9億元，但仍有2,309張跌停買單高掛，暫時沒有打開的跡象。

合一則是一早跌停後打開拉至平盤，再打至跌停，成交量也放大至9,435張，成交金額近19億元。

(工商 )