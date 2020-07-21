中華電信董事長謝繼茂21日出席由工商時報與中華電信合辦的「5G啟航 賦能產業新未來」高峰論壇時表示，這是5G開台後第一場高峰論壇，意義重大。謝繼茂說，今年二月5G頻譜一結束，中華電信就啟動5G設備網路建設，並在當天下午就簽訂了高達74億元的5G網路設備合約，6月30日中華電信5G開台時，全省22縣市都已建設5G基地台，5G建設比4G快很多。

謝繼茂強調，中華電信不只在5G硬體方面積極建設5G網路，在消費者方面，中華電信開台初期已鎖定影音串流、雲端遊戲等消費端應用，5G企業應用方面則推動13項智慧型創新服務，加速智慧轉型。

「5G要成功，必須與企業結合」，謝繼茂說，中華電信從2018年就串連成立5G領旅隊，同時投入實驗網路及驗證場域，開發各種有價值的創新應用。

謝繼茂表示，5G是總統蔡英文打造「六大核心戰略產業」其中相當重要的一塊，5G將讓台灣未來在全球經濟扮演關鍵地位。

(工商 )