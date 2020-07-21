機車擦撞「雪佛蘭」C7系列超跑（影片來源：臉書社團《重機車友▕ 各區路況、天氣回報中心》）

25歲吳姓機車騎士19日下午5時行經新莊區壽山路往林口一處彎道時，突然打滑與對向百萬超跑「雪佛蘭」發生擦撞，吳男倒地後經醫護人員救治身受輕傷，但百萬超跑多處毀損，車禍影片上傳到網路後引發網友熱議，有網友戲稱「媽…我刮中超跑了」；警方表示，雙方酒測值均為0，確切肇事原因仍待釐清。

據了解，袁姓男子駕駛雪佛蘭超跑19日下午5時許，載著女友要返回桃園住處，行經新莊區壽山路時與對向的吳姓機車騎士發生擦撞，吳男受到強烈的力道當場噴飛倒地，所幸僅受輕傷，但超跑左側刮傷情形嚴重。

警、消事後獲報趕到現場，發現吳男手腳有擦挫傷，經送往輔大醫院後，並無生命危險，警方對雙方進行酒測，發現酒測值均為0，至於確切車禍肇事原因，仍待後續進一步釐清。

事發後，有熱心網友將行車紀錄器影像上傳至臉書社團「重機車友▕ 各區路況、天氣回報中心」，影片中可見，吳姓機車騎士騎乘到福德宮附近的彎道處時，轉彎幅度不夠大疑似跨越雙黃線，擦撞到袁男的雪佛蘭C7，導致超跑車身損毀嚴重，吳男重摔在地在路面上翻滾好幾圈，當時騎在吳男後方的網友，更險些追撞上去。

影片引發網友熱議，紛紛留言「太勝利了，刮中超跑欸」、「恭喜刮中超跑」、「整個騎到外拋無言最塞是撞到特殊車種」、「媽我刮中超跑了」。

袁男21日接受電訪表示，跑車大約開半年，超跑價格約5、6百萬元，事故發生後，已將車輛送往2間修車廠進行估價，其中一間粗估維修費用是30萬元，另一間則要需60萬元，估價情況目前仍不明確。

(中時 )