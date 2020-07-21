北市議員兼革實院院長羅智強（左）情緒激動表示，蘇嘉全要是告他，就會要求外交部交出電文，法院總能讓外交部交出電文吧，透明、清廉不是民進黨宣稱的價值嗎？(陳怡誠攝)

國民黨上午召記者會。（黃福其攝）

繼昨日揭露外交部密件，國民黨今再召開記者會，引述綠媒報導外交部指「電報為真，日期誤繕」，要求外交部立即提出公文原件，並強調國民黨所揭露的，完全是引述電報內容，反酸蘇嘉全、蘇震清叔侄要告，就告印尼代表處；革實院羅智強也強調，他樂見蘇嘉全叔侄提告，就讓法院傳外交部作證，交出電報。

國民黨文傳會主委王育敏與副主委黃子哲、革實院長羅智強及副院長游淑慧上午召開「外交部心虛不敢證實電文真偽！？蔡英文踹共！」記者會。

王育敏說，外交部既然可提供綠媒，證實電報為真，確是印尼代表處發給外交部，是駐外人員說真話並提出分析，只是年份誤繕，外交部就不應心虛逃避，要對外清楚說明，還原真相，蘇家叔若對電報內容有問題，可詢問外交部。至於蘇震清去扯前任印尼大使張良任，但電報當時的大使叫陳忠，內容就是與次長王美花開會的情形，「真相只有一個，真的有這份電報，當事人想確定電報內容，請洽外交部。」

游淑慧說，民進黨轉移焦點的功力一流。駭人聽聞的是，堂堂國會議長、國會議員有無讓人力仲介到印尼；立委有無私自找國營事業出國，號稱國會外交，卻繞過外館；當外館意外知道，主動要參加晚宴還要被拒絕；身為立委，有無超越職權範圍？蘇家叔侄好意思震怒什麼？有沒有搞清立委的操守及分際。蘇嘉全當立法院長時，院長室淪為幫楊蕙如之流喬案子拿補助的地方，淪為人力仲介進進出出的地方，甚至院長私訪還讓人力仲介安排，若台灣對公職人員的操守要求這麼低，利益衝突迴避法及貪汙治罪條例都無法規範，就沒什麼好說的。

她說，蘇震清聲稱沒透過人力仲介私人安排，見不到印尼副總統卡拉；蘇的說法讓外館人士聽了拳頭都硬了，因為台印關係一直很好，一直見得到卡拉，包括陳忠去年捐25萬美元賑災款、中油代表團到印尼參訪，不用透過人力仲介，一樣見到卡拉，而且台印參訪團常往來。為何有人說要私人參訪，蘇震清就傻傻的被人力仲介帶著走？到底是人力仲介要借重黨政高層或國營事業的資源，或黨政高層真的無能到需人力仲介安排才能參訪印尼？

其次，為何電報數次提到「由中間人操控，會影響國家利益」？這中間人就是人力仲介。民進黨2016年執政至去年底台灣移工增加9萬多人，印尼增加3萬多人，佔了三成；以每位移工每月若給仲介服務費 1500元，以全台71萬移工，仲介業每月可爽收10億服務費；人力仲介本就利益龐大，印尼又是人數最多的，立法院長及立委被人力仲介安排參訪，真的妥當嗎？

而且揚運集團的事業版圖遍及兩岸三地中港澳台，是拚台灣的新南向、大陸一帶一路或自己業績？不要講幫政府拚外交的好聽話。揚運 2016 年有無與福建貿處會一起參與印尼重大工程會議，第二年福建貿處會就在印尼掛牌，為一帶一路搶下灘頭堡；難道兩岸一起拚新南向嗎？難怪電報直稱恐讓印方覺得台灣國政出多門，到底是經濟部、外交部或立委代表台灣拚新南向？

游淑慧也質疑，蘇家不斷說是私人名義安排，國營事業為何陪同？而且按政府規定，出訪返國3個月內要提交心得報告並公開上網，但她查閱資料，陪蘇震清訪印尼的台糖、中油、台鹽在2016年7月至2017 年9月，事後沒有出訪心得上網，事前未報告經濟陪，為什麼？

「不要再帶風向了，公文拿出來就對了。」羅智強說，綠媒說「電報為真，日期誤繕」，裡面說涉外人士說「說真話並提分析不應受罰」。勸蘇嘉全要告去告外交部，記者會引述都是電文，「國營事業似被若干中間人操控」，這是多重大的斥責，蔡總統應謝謝爆料的外交人士有風骨，也要謝謝國民黨開記者會，協助政治更透明化，防止「全面執政必定腐化」。

他強調，此事很清楚，外交部拿出電文，大家就清楚怎回事。綠媒都說「電文為真，日期誤繕」，外交部不用交代嗎？目前所有焦點糾結日期，但事件大家都承認，揚運集團承認安排、蘇震清承認去印尼，為何糾結日期作什麼？外交部拿出正本，什麼都解決了。他很樂見蘇嘉全告，就可申請外交部當證人，讓法院要求交出電文。除了這件電文，蘇嘉全外甥、前唐榮總經理張仲傑圍勢案也成機密，難道「機密」是遮羞布或保護傘？

(中時 )