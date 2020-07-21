新海研一號今正式交船，為國內目前頓數最大的科研船。（吳康瑋攝）

台船董事長鄭文隆說，這艘「小又精緻」的科研船的建成，是台船的一大進展。（吳康瑋攝）

總統蔡英文今天在基隆市長林右昌、台灣國際造船公司鄭文隆董事長、科技部長吳政忠的陪同下，於台船公司基隆廠為新一代海研船命名，更勉勵為海洋探測與教學而興建的「新海研一號」，能夠承接海洋科學基礎研究與海洋國土永續發展的使命，更期許該船未來除可以貢獻給國際社會，更可以促進區域的穩定發展。

蔡英文指出，台灣雖四面環海，但在過去確有很長時間缺乏海洋教育，幸好這30多年來，透過派出各種海研船隊進行研究，台灣社會才重新認識了海洋，她說，新的團隊將命名為「新海研」，其中，「新」代表了台灣人民創新的精神，「海」則代表台灣人對海的熱愛，而「研」則代表人民研究的實力，她期許這艘噸位最大的新海研一號，未來在科技部及海研團隊的合作下，可以持續擴大海洋視野。

蔡英文指出，「新海研一號」是從學界開出需求，再台船設計建造，更展現出「國船國造」的實力，而隨著船隻的新舊交替及藍海計劃的支持下，新海研一號未來將開啟帛琉、關島等航線，針對颱風生成區域「馬里雅納海溝」等進行更詳盡的研究，她強調，台灣的海洋研究，未來除可以貢獻給國際社會，更可以促進區域的穩定發展，

台船指出，新海研1號研究船配備船首氣象塔、動態定位系統，單音束科學魚探測深儀及淺海、深海多音束測深儀及水下定位系統，可進行海上定點及精準的水深與地形研究。

台船董事長鄭文隆說，這艘「小又精緻」的科研船的建成，除了是台船的一大進展，更是台灣造船史上不可小覷的一大步，研究船總噸位2200噸，船長66米、船寬14.8米、深7米，可搭乘19名船員及28名研究人員，該船未來將以大氣／海洋的聯合觀測為主，並規劃建立大氣／海洋聯合船載氣象雷達及海氣象浮標觀測網,進行有關中光層及海底生物與生態等研究。

(中時 )