百萬YouTuber蔡阿嘎，今年3月3日下午4時30分騎車載懷孕36周的妻子二伯出門，停等紅綠燈時遭人毆傷，坐在後座的二伯也因而宮縮受傷，所幸並無大礙。士林地檢署經過4個月的偵查，陸續收押幕後教唆的25歲吳男、41歲楊姓男子、行兇的25歲陳姓男子，今依教唆普通傷害、普通傷害罪將3人起訴。

楊姓男子因不滿蔡阿嘎在網路上的言論，今年2月底，向吳姓男子表示願意出價30萬元，要吳男找人毆打蔡阿嘎，加以教訓。吳則在案發前1天到新北市林口機車排氣管店，告訴動手的陳男，並提供蔡阿嘎的住址、車號等，由陳男動手行凶。

案發當天，陳右手持鐵鎚攻擊蔡阿嘎的右膝蓋2下，過程中揮擊到二伯的腹部，機車傾倒時又碰到二伯的腹部，導致二伯子宮收縮，蔡、二伯則提出傷害告訴，警方根據通聯陸續逮人，查出幕後楊姓藏鏡人，並將楊、吳依教唆普通傷害罪、陳男犯普通傷害罪，依法提起公訴。

另外，負責載送陳男到案發現場的董姓老闆，則因不知情，獲不起訴處分。

(中時 )