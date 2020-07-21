挖土機司機施柏任就說，這兩天確實有點超過負荷，擔心下面工人熱暈，只能提醒他們猛喝水，避免熱到暈倒。（吳建輝攝）

彰化醫院表示近期確實每日都有１至２名中暑或熱衰竭的民眾就醫。（吳建輝攝）

而容易中暑的族群包括65歲以上長者、嬰幼兒、慢性病患者、戶外工作／運動者、過重者及服藥者，也提醒家長暑期帶著孩子在戶外活動，記得適時補充水分。（吳建輝攝）

台灣連日高溫，整個番薯熱烘烘，平均溫度落在34至36度，攤開中央氣象局公布國內前1百名高溫鄉鎮，彰化縣就佔了12個，最高名次來到第4名的溪湖，溫度落在38.1度；醫師就提醒，對抗熱傷害應多喝開水及注意穿戴，若發生身體不適應立即做降溫處置，並盡速就醫。

攤開中央氣象局公布國內前百名高溫鄉鎮，大部分都出現在南彰化，前十名南彰化就包辦了3個名次，像是第4名溪湖38.1度、第5名的埔心37.4度，而第七名的員林也有37.1度，整個彰化紅通通，就連在75名的二林鎮，都有35.5度，體感溫度更超過40度。

連日高溫都在外工作的挖土機司機施柏任就說，營造工程基本上都在戶外，頂著太陽工作他們早已經習慣，但這兩天確實有點超過負荷，擔心下面工人熱暈，只能提醒他們猛喝水，避免熱到暈倒，這兩天下午確實也有因為太熱受不了，停下工程躲到旁邊休息，避免熱傷害。

彰化醫院表示近期確實每日都有１至２名中暑或熱衰竭的民眾就醫；急診室醫師黃鎧翊指出，夏天到了常常會有民眾表示自己「中暑」，但事實上是「熱衰竭」，意指長時間處在相較悶熱環境，持續流汗，並未適當補充鹽分及水分，造成身體不是的情況，而體溫大多是正常溫度。

黃鎧翊又說，而「中暑」部分則是在高溫環境下，身體男已將熱氣排出，造成身體溫度升高，超過40.5度，嚴重時可能會出現中樞神經功能障礙，甚至危害生命。

彰化縣消防局第三大隊長施順仁提醒，暑期為民眾熱傷害高峰期，若發現身旁有人出現體溫高於40度，脫水、肌肉痙攣症狀，代表可能中暑，此時應立即將傷者移至陰涼處，並解開束縛的衣物，用濕毛巾擦拭身體搧風幫其降溫，並盡速就醫。

(中時 )