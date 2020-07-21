新北市都委會通過蘆洲南北側農業區通盤檢討案，預計9月送內政部都委會，最快明年底前可以通過。市府將以大眾運輸發展為導向規畫，並推動河川空間立體化，興建跨堤平台結合零售市場預定地，打造國際水岸觀光市集。

新北市城鄉局長黃一平表示，本次通盤檢討案是以大眾運輸發展為導向（TOD）方式規畫，在捷運場站周邊配置商業區及住宅區，並留設15處以上公園、綠地等開放性空間；另針對地區就醫、就學、停車、里民活動等需求規畫相關公共設施用地，計畫內涉及公告古蹟及重要信仰中心，也有保留區。

其中農業局提出河川空間立體化規畫，將在河川區打造跨堤平台，結合零售市場用地，整合大台北集貨市場攤販，打造地標性、綜合性的國際水岸觀光市集。

城鄉局指出，配合市府重大建設計畫留設相關需求用地，包括3公頃的醫療用地、配合捷運環狀線計畫留設北機廠所需使用空間，並留設產業專用區作為未來產業發展。

城鄉局都市計畫科長鄭博仁指出，案件最快9月提內政部都委會審議，預計明年底前完審議，同時細部計畫正在府內持續討論。

(中時 )