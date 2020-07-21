桃園機捷自2017年通車後已3年半，截至2020年5月止，總運量更突破7,624多萬人次，房仲業者統計機捷沿線各站，自2017年到2020年房價漲跌變化，以A18高鐵桃園站漲18.7%奪冠，A22老街溪站漲16.2%居次，A17領航站漲14.0%名列第3。而投資機捷卻出現兩樣情，A20興南站則以跌8.5%最慘，其次是A15大園站、A19高鐵體育園區站，分別跌7.6、6.8%。

台灣房屋集團趨勢中心經理江怡慧表示，桃園房價普遍較雙北「物美價廉」，在就業、建設強勁表現下，替沿線各站加分不少，讓大小建商紛紛搶進，吸引雙北年輕首購族關注，而本次房價表現亮眼的A17、A18兩站，位處案量、話題皆吸睛的青埔特區，在建設和交屋助攻下，房價成長迅速；相較A22老街溪站則是受惠中壢區優勢，除了緊臨海華SOGO商圈，配合車站的人潮、商機，成為支撐當地房市的最大功臣。

江怡慧指出，房價漲最多的第1名，A18高鐵桃園站，除了高鐵、機捷共構優勢外，區域建設話題持續更是最大話題，刺激單價由25.2萬追漲至29.9萬，現有華泰名品城與新光影城、置地廣場、Xpark水族館、IKEA旗艦店等，加上學區為雙語青埔國小優勢，尚有對往返各地的商務客，及在桃園機場、outlet等周邊就業人口，區內的住宅確實是吸引力十足；位於鄰站的A17領航，以書法公園、流行音樂廣場等利多建設為主軸，配合明星學區大園國際高中加持，確實吸引不少家長「孟母三遷」，周邊房價更從20.7萬走強升至23.6萬。

A18高鐵桃園站除了高鐵、機捷共構優勢外，區域建設話題持續更是最大話題。(台灣房屋提供)

同樣在青埔特區核心內，A19站體育園區站則呈現價格修正，江怡慧表示，主是因推案量較大且多元，使得推案價格出現高低差距大影響所致。建議有鎖定青埔特區找屋的民眾，不妨趁現階段往推案開價，差距大的區域尋找符合自己的物件，多比較仍有機會找到不錯的「蘋果物件」。

第2名的A22老街溪站，雖進入動工黑暗期，價格不跌反漲，江怡慧分析，主因鄰接800坪商業用地(老街溪段4號用地)，市府採取50年地上權設定方式招商，得標者是由合和集團以2.81億元得標，近SOGO商圈與大同商圈，加上正面老街溪河岸之特殊景觀，期望能朝向河岸多元商業活動空間發展，營造出具有特色的新驛水岸商圈，日商插旗助益南桃園房市加乘效益。鄰近中壢火車站，人潮、商機洶湧，搭乘捷運便能往返雙北，房價也由每坪21萬上漲至24.4萬。

雙北則屬A1台北車站，及A5泰山兩站最搶眼，房價各上漲8.2%、7.7%，優美地產企研室主任林哲緯認為，台北車站近年在西區門戶計畫、忠孝路橋拆除等利多下，近期中山北路一段和林森北路一帶的電梯大樓、套房產品買氣較旺，也帶動周邊房價成長；而泰山站因近新莊成熟生活圈，但價格又比副都心4字頭房價門檻低，吸引首購族群，且近期也有塭仔圳重劃區重啟、五股泰山輕軌等議題加持，長線發展性相當可期。江怡慧強調，桃園目前仍屬交通、建設及人口的成長黃金期，機捷沿線各站發展不一，但依照「房價跟著建設走」的定律，未來發展值得持續期待，以今年5月在A10山鼻站的土地標售，標脫率達64.7%，吸引建商豪砸數億元搶進該區，顯見捷運周邊相當具有開發引吸力。

全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，雖然屢傳機捷概念房市對於雙北市的助益不大，然而進入桃園市後，包括龜山、青埔等相關站點則多是買屋重點地帶，如A7站周圍多有3字頭新案相當熱銷，即便總價逼近千萬，室內使用坪數20坪的小宅，等於可購置台北市中古屋的價格，都不少民眾心動想買在龜山，顯見熱度。更不用說完全走出鬼城汙名的青埔，隨整體環境增溫，加上桃園市有像航空城、捷運、亞洲矽谷計劃等許多其他建設製造話題性，房價盤整時期也出清了不少餘屋，供需恢復平衡，青埔本身也仍具備居住機能，都已逆轉勝，平均單價甚至已逼近3字頭。

機捷沿線主要站區周邊三年房價增減幅排行榜

(中時新聞網)