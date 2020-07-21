為了協助守護新竹市民生命安全，新竹市竹蓮寺21日捐贈新竹市消防局1輛消防先鋒車。（陳育賢攝）

為了協助守護新竹市民生命安全，新竹市竹蓮寺21日捐贈新竹市消防局1輛消防先鋒車，並在市長林智堅見證下，由身兼竹蓮寺主委的市議會議長許修睿親自捐贈，之後並共同坐上新車鳴笛，象徵消防先鋒車正式啟用。

市消防局指出，竹蓮寺是大新竹地區重要的信仰中心，不只大力推廣傳統文化如七夕成年禮，同時也長期支持各項市政工作的推動與社會公益活動，過去在消防工作上曾捐贈3000顆住警器給市府，守護市民居家安全，繼2018年捐贈救護車後，此次再捐贈消防先鋒車1輛，陸續捐贈將近740萬消防設施，展現地方大廟安定人心的力量。

市府表示，市長林智堅非常重視消防弟兄安全，上任5年多以來，投入超過2.13億元的經費添購各式消防設備，新竹市民間團體也捐贈給消防局超過1.15億的各式消防車輛及裝備，不僅確保消防弟兄的安全，也提升各項救災救護能量，守護民眾生命安全，讓市民們更幸福。

消防局長李世恭說，消防局一直以來都非常感謝各界踴躍捐贈各式消防車輛及器材，並且妥善規畫使用以解決市民消防安全需求，竹蓮寺2017年捐贈的救護車已出勤1500趟以上執行市民朋友的救護工作，感謝竹蓮寺再次捐贈消防先鋒車，對於消防局工作付出的努力給予支持與肯定。

(中時 )