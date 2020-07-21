連接器廠-凡甲(3526)因遠距生活需求強勁，第2季業績表現亮眼，法人預估，凡甲第2季每股盈餘可望逼近3元，儘管下半年NB產業有雜音，但Tesla攜手大陸電池供應商-寧德時代，積極搶攻大陸市場，而凡甲是比亞迪及寧德時代BMS(電池管理系統)重要供應商，隨著Tesla及大陸新能源車市場需求增加，以及公司佈局可折彎高速線(F Cable)有成，為下半年業績增添成長動能，凡甲預估，全年業績可望優於去年。

凡甲近幾年鎖定伺服器及車用等門檻較高產品佈局，希望透過產品組合調整提高公司毛利率及獲利能力，成果自去年下半年開始顯現，今年上半年因遠距生活商務NB、伺服器等需求強勁，帶動凡甲第2季合併營收衝高，單季合併營收達6.84億元，季增1.12倍，累計上半年合併營收為10.13億元，年成長21.09%；由於第2季合併營收衝高，法人預估，凡甲第2季獲利可望較第1季數倍成長，單季每股盈餘可望逼近3元，上半年每股盈餘可望達3.5元到4元。

若就各產品來看，凡甲車用產品主要為新能源車及油電混合車的BMS(電池管理系統)與特定採集器間連接器，並逐步拓展至BMS連接的主控模組、從控模組、電池模組與高壓控制模組等，客戶則是以大陸比亞迪及總部位於大陸福建、全球最大電池供應商之一的寧德時代為主；今年大陸車市雖受新冠肺炎疫情影響，但第2季起銷售已見回溫，而大陸工信部、農業農村部與商務部於7月15日聯合宣布推動新一波「新能源車下鄉」，活動將於7月下旬起在多個城市起跑，希望能拉抬買氣，帶動整體新能源車與相關產業發展，加上Tesla攜手寧德時代全力搶攻大陸市場，隨著大陸新能源車市場需求增溫，為凡甲下半年業績添助力。

在伺服器方面，凡甲產品以高功率連接器為主，新開發的F Cable出貨亦逐步放量中。

儘管下半年產業變數不少，在車用產品及伺服器需求穩定下，凡甲今年第2季及第3季業績可望優於去年，全年業績也將優於去年。

(時報資訊)