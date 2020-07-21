IC載板暨印刷電路板（PCB）廠南電（8046）受惠ABF載板需求暢旺、BT載板需求不淡，今年營運成長動能持續走揚，投顧法人看好第二季每股盈餘（EPS）將挑戰近3年半高點，下半年成長動能進一步增溫，全年營運表現挑戰近9年高點。

南電股價自5月底來一路走高，8日觸及89.4元高點後拉回80元附近震盪盤整。今（21）日在買盤敲進點火下，開盤跳漲4.9％後僅7分鐘便攻鎖漲停價89.8元，創2011年10月底以來逾8年半新高，成交量達1.23萬張、較昨日6585張暴增逾86％。

南電2020年6月自結合併營收達32.43億元，月增10.98％、年增23.7％，創6年來高點、亦創同期次高。第二季合併營收達91.04億元，季增15％、年增19.64％，創逾5年半高點。累計上半年合併營收170.2億元，年增22.55％，續創近6年同期高點。

投顧法人指出，南電受惠ABF載板產能滿載、拉貨動能強勁，且BT載板需求不淡，帶動營收成長動能持續暢旺。由於高層數大尺寸網通載板需求續旺，產品組合好轉有利獲利率提升，看好第二季獲利可望同步「雙升」、每股盈餘估約0.77元、登近3年半高點。

展望後市，南電發言人呂連瑞先前表示，公司ABF載板產能主要位於台灣，中國大陸昆山廠ABF載板產能預計至年底擴增約10％。若排除非經濟因素干擾，預期今年營運可望逐季成長，下半年營收將優於上半年，上下半年比重估約45％：55％。

投顧法人認為，南電下半年BT載板需求轉強，系統級封裝（SiP）需求增加將帶動稼動率突破90％。ABF載板透過良率改善及去瓶頸化，產能估增2～3％，帶動平均單價（ASP）小幅成長。配合PCB需求穩健、高密度連接板（HDI）需求放量，成長動能將進一步增溫。

投顧法人看好南電今年全年合併營收將年增逾15％、達近360億元，稅後盈餘估近22億元、躍增逾6倍，並將每股盈餘預期調升6％、估近3.4元，全數挑戰2011年以來近9年高點。

(時報資訊)