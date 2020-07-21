世芯-KY(3661)受惠於美中關係持續緊張，大陸力拚個人電腦國產化、以及半導體自製，對於高階IC設計、ASIC(客製化晶片)等需求長線看多，世芯-KY與大陸客戶關係良好，在此波商機下，受惠程度可期，預計下半年大陸客戶接單將持續貢獻營運，世芯-KY全年營收有機會挑戰新高，世芯-KY今帶量大漲，早盤後即鎖住漲停價519元。

大陸在2018年中興事件後，開始重視半導體自製率的問題，故世芯-KY也因始接獲不少大陸業者釋出的NRE案及ASIC量產訂單，據悉，已拿下大陸Arm架構中央處理器(CPU)訂單，且下半年該趨勢將更明顯發酵，世芯-KY全年營收有機會挑戰新高。

因世芯-KY大陸客戶比重達6成之多，歐系外資也認為，世芯是大陸飛騰的後端設計合作夥伴，隨著大陸全力發展半導體自製的趨勢下，本地CPU需求增長，世芯-KY對當地業者的重要性更凸顯，故也給予優於大盤評級、目標價630元。

(時報資訊)