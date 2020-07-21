台積電(2330)今日氣勢如虹，以372.5元高姿態華麗開演後，持續改寫新高，盤中攻上384元新天價、市值近逼10兆元大關，拉抬大盤飆漲逾250點，突破12400關，激勵概念股世芯-KY(3661)近逼漲停、帆宣(6196)漲5.5%、弘塑(3131)漲逾7%、家登(3680)漲逾7%，其餘創意(3443)、光罩(2338)、昇陽半(8028)等也攜手上漲4%~2%不等，成為盤面最吸金族群。

台積電法說後，外資圈競相調升目標價，高盛、匯豐、花旗環球、大摩、美銀、瑞銀證券等齊喊4字頭，里昂更給予500元推測合理股價。台積電受惠5G及高效能運算對5奈米及7奈米先進製程技術需求強勁等利多助益，第3季營運展望樂觀，營收可望改寫新高，全年營收挑戰成長2成。觀察籌碼面，台積電雖然近一周來在外資部分呈現賣多買少，但7月以來仍累計買超達94,299張，三大法人累積買超96,577，穩健偏多。技術面，目前所有短均皆呈現上揚走勢。此外，台積電為因應5G與高效能運算對先進製程強勁需求，調高今年資本支出至160億~170億美元。

世芯-KY受惠於中國大陸力拚晶片國產化及晶圓代工廠台積電產能支援，今明年營收表現看好。世芯-KY今年受惠大陸晶片力拚高自製，拿下許多大陸當地的NRE(委託設計)及ASIC(客製化晶片)的訂單，而世芯-KY大陸市場營收占比高達6成，法人看好其全年營收有機會挑戰新高。籌碼面，土洋法人7月以來多呈現對作勢態，外資7月來累計買超1,995，三大法人則累計買超497張，顯示本土法人操作偏空。技術面，股價於7月9日盤中挑戰600大官未果後，開始回落，陸續失去5日線、10日線、月線，昨盤中最低來到452元，今日趁台積電再改寫新高，強勢反彈至519元，收復5日線、月線。

(時報資訊)