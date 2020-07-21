黃姓男子自種大麻，遭海山警分局查獲。（王揚傑翻攝）

台北市南港區41歲黃姓男子自國外網購大麻種子，在家中設溫室栽種，新北市警海山警分局日前前往查緝，當場查獲大麻株及大麻菸葉數包，黃嫌為躲避刑責，辯稱用於製作沙拉食用，並未吸食，警方不予採信，訊後以毒品罪嫌移送偵辦。

據了解，黃男在南港家中自建小型溫室，並在網路上習得栽種技術，成功種植數株大麻活株，被警方查獲時，黃男竟稱種植大麻是用來搭配沙拉食用，並沒有吸食行為。警方深感懷疑，遂深入了解，發現雖然國外確實有人將大麻入菜，但品種並不相同，當面戳穿黃男謊言，黃男只好坦承吸食，但並未販賣。

海山警分局呼籲，青少年在暑假期間應勇敢向毒品說不，員警也將針對涉毒熱點加強查察，以阻斷毒品供給鏈，防制毒品進入學子生活圈，另外「毒品危害防制條例」也在2019年12月17日三讀通過，修正「提高製造、販賣、運輸毒品之刑度及罰金」、「將持有第三級、第四級毒品由20公克降為5公克以上，即懲以刑罰」、「加重販賣混合式毒品及對懷孕、未成年人販毒之刑度」，籲請民眾一同遠離毒品。

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(中時 )