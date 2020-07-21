台中市一名正去買菜的高姓婦人，出門遭橫禍，被回收車撞擊重傷送醫。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市西屯區水尾巷與安和路，21日上午發生一輛回收車與一名正去買菜的婦人撞擊，造成婦人受重傷，警消獲報後，到場救援，回收車司機與婦人酒測值都為零，警方還進一步調查釐清車禍原因與責任。

警方指出，27歲陶姓男子今天上午九點多，駕駛一輛回收車，今天上午從南屯區，沿著安和路第1車道直行朝馬路，正好去買菜的62歲高姓婦人，自水尾巷起步，往工業一路行駛。

不料，回收車的車前車頭，與騎機車的婦人車身碰撞，回收車駕駛沒有受傷，但高姓婦人受傷意識模糊，消防救援人員緊急將她送往澄清醫院救護。

(中時 )