前新聞主播黃彩玲（左）、李眉蓁隨行秘書梁郁苓。（圖／中天新聞畫面）

高市長補選「嬌」點 藍綠都打「美女牌」

高雄市長補選，參選人除了政策攻防，也打幕僚美女牌PK顏值。李眉蓁隨行秘書年僅25歲，是里長的女兒，從小就跟李眉蓁熟識，作風豪爽，外型撞臉藝人小禎。陳其邁的新媒體小組，則是跟立委蘇巧慧借將前新聞主播黃彩玲，外型跟藝人夏于喬也很神似。

頂著大太陽，國民黨主席江啟臣率隊，陪李眉蓁到柴山健行輔選，隊伍中戴遮陽帽、穿小可愛的女幕僚身材姣好，原來她是李眉蓁隨行秘書梁郁苓。梁郁苓：「我爸爸自己本身是里長，所以就是因為爸爸的關係，所以加入了眉蓁姐的團隊。」

梁郁苓是里長伯女兒，李眉蓁從小看著長大，擔任隨行秘書，身高172公分、牡羊座，年僅25歲，台南應用科技大學運動休閒管理系畢業。梁郁苓：「（對政治有興趣嗎？）當然是沒有啊，但因為跟眉蓁姐從小就有認識關係，就覺得她跟電視上的政治人物，其實是有很大的區別。」

覺得李眉蓁是非典型政治人物，又願意給年輕人機會。梁郁苓說話風格豪爽大方，外型更是神似胡瓜女兒小禎，相似度75%。梁郁苓：「我出國旅遊都還有人說是小禎嗎？不是耶。」

同樣打美女幕僚牌的還有陳其邁，陳其邁跑行程，旁邊流著俐落短髮的正妹，在幕僚團隊中超吸睛。她是黃彩玲，蘇巧慧幕僚，借將陳其邁新媒體小組，31歲、身高158公分，天秤座，台灣大學新聞研究所畢業。

黃彩玲外型亮眼，跟藝人夏于喬相似度70%。陳其邁新媒體小組黃彩玲：「大家不是之前都說他是暖男嗎，我覺得那個暖裡面其實有帶一點調皮，比如說他有時候去掃街過程當中，看到小嬰兒他就突然戳一下腳底。」

前新聞主播，長期主跑政治、立法院，跟陳其邁自然不陌生，高雄市長補選，參選人除了拚政見，也PK幕僚顏質分數。

(中時新聞網)