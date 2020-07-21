全球疫情持續擴大，選股基本面為上！篩選第2季營收季增及年增優異股，成為疫情不確定性下的買盤焦點，金像電（2368）、宏碁電（2356）等14檔個股，法人近5個交易日積極逢低買超，資金大舉湧入。

投資專家建議，但由於8月14日前公告第2季財報，新台幣第2季強升，且近來各國疫情持續擴大，上市櫃公司第2季財報及第3季營運展望的考驗，可以法人買超為以投資參考，法人選股多以基本面及評價面為選股原則。

篩選第1季獲利表現穩健，且第2季營收季增、年增，再加上法人近5日買超3,000張以上，且20日股價收漲，計有金像電、宏碁、華通、雙鴻、晶技、華碩、瑞儀、英業達、台郡、廣達、技嘉、兆豐金、日盛金、瀚宇博等，這14檔個股明顯集中在受惠於5G商機發燒的PCB股、遠距辦公概念股等，以及受惠於台股反彈的金控股。

近期全球受到疫情持續擴散的干擾，情況讓人不敢掉以輕心，市場擔心對後市經濟復甦力影響有增無減，國內大型投顧指出，隨著企業財報陸續發表，法人趨大避小，擇優汰弱的策略轉趨明顯，具備獲利成長、產業旺季到來，以及下半年營運透明度高的產業，成為資金的避風港。

(工商 )