全世界大行寬鬆貨幣政策，熱錢湧動進而造就最新一波的資金行情，台股在資金的簇擁下也直線攀升。不少投資人想投資卻不知如何切入，因此一直下不了手，眼睜睜地看著股價向上走高。法人表示，台股指數已來到歷史高檔，定期定額參與台股，買有投資台股優質龍頭的台股基金最適宜。

元大台灣高股息優質龍頭基金研究團隊表示，台股向來國際資金首選標的之一，隨著台灣晶圓代工龍頭近日股價再創新高，其長期著重永續營運的企業投資哲學再度獲得市場關注，也不難看出落實ESG的企業有助提升獲利穩定，意即當企業發生ESG爭議時，則恐引發損失，如日前社群媒體因人權事件而受抵制即是一例，因此買重視ESG的優質龍頭股有其必要。

因為國際採行大規模寬鬆政策，短時間內恐難改變低利率環境，讓許多投資人開始關心退休後的現金流，並著手進行退休理財規劃，專家表示，以定期定額的方式投資基金，適用於絕大多數的投資人，不僅適合沒有經驗的投資新手，尤其對於無暇盯盤、擔心單筆進場卻不小心買在高點的投資人而言，定期定額是最好的選擇。

元大投信提醒，任何投資都有其風險，基金商品雖可透過分散標的來分散風險，但不代表不具風險，且任何金融市場都不可能只漲不跌，投資人應謹慎評估；台股配息主要集中於每年之第三季，因此元大台灣高股息優質龍頭基金首次配息將落於10月，投資人可以透過定時定額的方式累積投資單位數，參與今年台股投資標的配發股息之機會，惟須留意基金為幫助投資人領取今年台股標的配發之股息，目前在180天閉鎖期內 (至9/23)，投資人進場前應評估自資金調度狀況。

(工商 )