英國牛津市議員高達德（Stephen Goddard）在議會提案，要求市議會研擬與台灣城市締結姊妹市，稍早以42比1票的懸殊比例通過提案。

根據該提案內容指出，英國自民黨牛津市議員高達德於7月8日提案，要求議會研擬與台灣城市締結姊妹市，該提案獲得同黨籍韋德（Elizabeth Wade）連署，牛津市議會並於英國當地時間20日晚間以視訊會議的方式進行討論。高達德在提案中解釋，目前牛津市在中東、歐洲、美洲均有姐妹市，但在東亞地區沒有，英國也沒有任何城市與台灣城市締結關係。

他在提案中介紹，台灣是個「具競爭性的民主制度，自2000年以來，歷經3次和平政黨輪替」的國家，台灣從1950年代起，人均國內生產毛額（GDP）成長超過30倍，是同期成長最快速的全球5大經濟體之一。同時台灣也是首個同婚合法化的國家，並且創下領先全球的新冠肺炎防疫成果。

尤其在新冠肺炎疫情的部分，提案中指出，儘管台灣靠近疫情爆發地，又有著2400多萬人居住，但截至提案時間為止，台灣僅有7例死亡案例，且台灣甚至對英國在內的歐洲國家捐贈700萬片口罩。但他同時也表示，台灣官員無法參加世界衛生大會（WHA），但在這次疫情期間始終保持個位數的死亡案例，是個有許多地方值得牛津市借鏡。

但提案中也表示，姊妹市關係與英國官方承認中華人民共和國立場無關，牛津市感謝中華人民共和國的友誼。而根據《中央社》報導，最後這項提案在牛津市議會表決中以42票同意、1票反對、2票棄權通過，牛津市與台灣將從民間開始進行交流，由牛津市議會研擬是否與台灣市當城市締結姊妹市。

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(中時新聞網)