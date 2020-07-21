天后李玟（Co Co）日前發聲滅除9年豪門婚變，解釋婚姻「我和過去一樣仍然在被愛與愛中，練習更好的可能」，不過在李玟IG的最新發文仍停留在上周一，在PO文的圖片中還有一串網址，而這個網站恰好是為情傷或剛離婚的人士提供心靈輔導的諮詢服務。

李玟日前驚發文「要醫治破碎的心靈，是需要極大的勇氣和時間的。」引發外界擔心她與富商丈夫Bruce（樂裕民）的9年婚姻亮紅燈，事後李玟親自發聲，才滅除婚變傳聞，李玟也恢復以往樂觀風格，在微博分享生活日常。

不過李玟IG的最新發文仍停留在7月13日，她除了勉勵自己外，圖片還有一串網址，這個網站是為失婚或情傷的人提供心靈輔導，根據《鏡週刊》報導，李玟友人曾透露，Bruce和李玟因為疫情緣故，在家時間變多，兩人生活上難免意見不同，導致婚姻出問題，李玟雖已撇婚變，不過在網上一舉一動依舊備受矚目。

(中時新聞網)