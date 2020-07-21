新竹林管處將在南庄鄉加里山舉辦一日護管體驗活動。（新竹林管處提供／謝明俊苗栗傳真）

每年的7月31日是世界巡護員日，新竹林管處為向守護森林的護管員致敬，推出一系列活動，首先是7月25日在南庄鄉加里山舉辦「一日巡護體驗活動」讓民眾實地體驗森林護管員日常工作。

創立於1992年的國際巡護員聯合會（International Ranger Federation，簡稱IRF）宗旨是保護地球上的天然資源，例如森林資源，為感謝所有巡護員執勤時辛勤，特別選定每年的7月31日為「世界巡護員日」。

森林護管員就是俗稱「巡山員」，他們的工作不只有抓山老鼠，還要負責森林資源管理、森林保護、林地管理、植樹造林、步道巡護、棲地及野生動植物管理、治山防災、林道維護...等，工作內容包羅萬象。

新竹林管處為了讓民眾更能體驗護管員工作點滴，將在7月25日上午7時至12時，在苗栗縣南庄鄉加里山登山步道舉辦「一日巡護體驗活動」，民眾可在活動當天到苗栗南庄加里山蓬萊登山口報名。新竹林管處的森林護管員和國家森林調查監測志工，將帶著大家一起認識山林、巡護山林、守護山林。體驗行程來回約1公里，時間大約1小時。

本次活動採現場報名，不需預約，也不用報名費，體驗後還可獲得精美的宣導品1份，竭誠歡迎大家一同來參加。

(中時 )