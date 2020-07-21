中市大里國光路，今日近午發生一輛轎車，衝撞多輛機車。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

中市大里國光路，今日近午11時29分左右，發生一輛轎車不明原因，衝撞多輛機車，目前已知約有7、8輛機車遭撞擊，且有一名男性被壓在車底，消防局救護人員，正協助脫困中，目前已知有2人送仁愛醫院救治，詳細受傷人數、車禍原因，則還在調查統計中，全案待更新。

(中時 )