台中轎車失控衝撞8車 1男被壓車底救援中 12:322020/07/21 中時 黃國峰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中市大里國光路，今日近午發生一輛轎車，衝撞多輛機車，一名民眾被壓車底，救護人員搶救中。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中市大里國光路，今日近午發生一輛轎車，衝撞多輛機車。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真） 中市大里國光路，今日近午11時29分左右，發生一輛轎車不明原因，衝撞多輛機車，目前已知約有7、8輛機車遭撞擊，且有一名男性被壓在車底，消防局救護人員，正協助脫困中，目前已知有2人送仁愛醫院救治，詳細受傷人數、車禍原因，則還在調查統計中，全案待更新。 (中時 ) #衝撞 #車禍 #8機車 #壓車底 #搶救 也許您會感興趣 社會熱門新聞 真有攔路虎！小黃載客上山 驚見老虎慵懶躺馬路 人虎對看20分鐘 - 社會 元祖食品二少東婚變 挨告通姦千金獲不起訴 - 社會 辣媽搖搖椅上大戰房東 羞喊：「不要在2樓」原因曝光！她下場超慘 - 社會 偷腥夫允許「別搞上爸就好」 人妻大戰小王66次插旗摩天輪 - 社會 男網友吃驚女伴1晚可噴泉10次 老司機們力挺表示：體質與調教是關鍵！ - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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