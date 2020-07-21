立法院審查《國民法官法》，國民黨團批評民進黨背棄過去喊推動陪審制的承諾，呼籲民進黨政府懸崖勒馬、停審所謂《國民法官法》，在正常會期好好審查，充分聽取民間司改會的意見，找出社會可藉受的共識，而不是粗暴地用多數強行通過三讀，這不是司法改革，而是霸凌司法。

國民黨團總召林為洲表示，過去民進黨團的行動綱領及16位民進黨立委都說要推動陪審制，結果今天面臨司法重大改革時，民進黨與司法院密室協商，推出參審制，讓職業法官繼續主導審判過程，這根本是假改革。國民黨團版本原本是改良式參審，經過與公民團體討論等情況下，最後也推出參審陪審兩制併行版本，這才能展現改革的誠意。

林為洲強調，在民眾還不了解什麼是參審制、陪審制之際，有必要在臨時會就強行通過嗎？此外，民眾知道他有參與審判義務嗎？以及如何參與審判？如果陳述不實也可能被懲罰，民眾恐怕也不知道，一部法案對於民眾賦予很多責任，卻沒告訴他們權利義務。

藍委楊瓊瓔強烈懷疑民進黨非得在臨時會通過《國民法官法》，難道要急欲幫誰解套什麼嗎？尤其是在全民對司法信任度不足5成之際，限期強行通過法案，到底是為了什麼？

民間司法改革基金會董事長林永頌指出，司法院長許宗力去年請前秘書長呂太郎與民間協商參審、陪審條文，為何今天髮夾彎不認帳？司改會委託台灣民意與政策顧問有限公司所公布的民調高達83.4％支持「陪審」、「參審」兩案一併試行、81.9％支持陪審、55.6％支持臨時會停止表決，因此嚴正要求立法院不應忽視民意，在臨時會表決《國民法官法》草案。

(中時 )