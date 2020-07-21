新冠肺炎疫情使許多行業受到衝擊，政府為振興經濟推出「振興三倍券」，不過卻有不少人質疑，為什麼三倍券得先付1000元，而非像馬政府時代的消費券一樣可直接領取。對此，知名球評石明謹昨用咖啡買1送2做比喻，讓名嘴謝寒冰不禁表示，「此人真的是為民進黨護航護到秀逗了！」

石明謹昨指出，超商咖啡買一送二，老王走進去跟店員說：「給我兩杯咖啡，對了，我不付錢，我要免費的那兩杯」。這跟有人說他不要拿出1000元，請政府直接給他2000元振興券就好，是不是有87分像。

這番言論引來議論。謝寒冰則在臉書表示，石明謹用老王到超商買咖啡不付錢只要免費的兩杯，比喻民眾要求直接給2000元的心態，「我必須說，此人真的是為民進黨護航護到秀逗了！」他表示，石先生不知道那2000是人民的納稅錢，不是民進黨掏腰包的嗎？若照這種邏輯，那當年馬英九不但不收錢，還免費送3.6杯咖啡，怎麼反倒被罵到狗血淋頭？

網友則回應表示「明明就是兩倍，而且是全世界紓困金額最低的、讓人民最麻煩的」、「一個三倍卷整個中央部會沒其他事幹，區區兩千塊額度搞了幾個月，弄的全民人仰馬翻」、「三倍券，絕對是中華民國史上最白癡的政策之一」、「這種比喻，簡直愚蠢至極」、「真的吃人夠夠」。

(中時新聞網)