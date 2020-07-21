後疫情時代，新北市政府推出「新北振興168」活動，除消費200元抽特斯拉外，另針對商圈、公有市場及夜市推出不同的優惠與振興措施，一周不到的時間，新北特惠券已經超過7萬人次登錄，市府預告將再加碼優惠。

經發局長何怡明表示，中央三倍券有不找零的問題，經發局已於15日邀集商圈業者，舉辦中央三倍券的說明會解決商家疑惑，此外，新北市也推出公有市場及夜市推出以500元三倍券兌換800元特惠券方案，以面額50元小面額的方式解決三倍券不找零問題。

何怡明指出，市府針對不同消費型態業者，以不同的優惠帶動各場域的消費；在商圈振興部分，經發局4月起提供400萬元的商圈補助，輔導20個商圈自主辦理活動，此外18個商圈也向中央申請「商圈振興補助」，商圈共獲得1850萬補助經費。

經發局補充，新北特惠券僅適用「依法申請或公告在案之集合攤販」，包含新北市38座公有零售市場、5座夜市，目前新北特惠券登錄踴躍，不到一周即有超過7萬人登錄，市府將對外說明加碼及領取方式。

(中時 )