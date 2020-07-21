兩岸關係持續緊張，國民黨智庫國家政策研究基金會今天舉行記者會，除認為兩岸爆發軍事衝突可能性創25年來新高之外，還認為緊張或衝突的可能性將非常多樣化，未必是全面戰爭，例如大陸可能阻止我們的船隻從海外將天然氣運回台灣，只要七天，就會讓台灣陷入缺電危機。

元智大學教授兼全球事務處國際長陳勁甫指出，台灣99％天然氣依靠進口，而天然氣發電又佔總發電量38％，但台灣天然氣安全存量只有7天，只要大陸讓台灣無法如期運補天然氣，就會對台灣經濟造成災難性衝擊，民心意志是戰爭最後結果的關鍵因素。

國民黨智庫國安組召集人林郁方也指出，大陸只要騷擾我們運天然氣的船，阻撓我們把天然氣運回台灣港口，但不直接攻擊，不用戰爭方式，美國就很難用軍事手段回擊中共，但只要這樣干擾我們的船，讓我們無法在一周內補充天然氣， 人心就會開始潰散。所以戰爭與和平有很多可能情況，兩岸目前連溝通管道都沒有，印巴之間常有衝突，卻不會開戰，因為有溝通，南北韓也有溝通，兩岸卻沒有，若想避免戰爭應該積極建立溝通管道。

前空軍副司令張延廷則表示，歷史上專制國家在面對內部所產生的政權挑戰與困難時，一向可能利用對外議題來轉移政治焦點，以化解內部壓力，所以如果中共需要找到政治出口時，有可能對烏坵、太平島、東沙島動武，因為這些島嶼都易攻難守。

前國安局局長蔡得勝也說，兩岸爆發大規模戰爭機率不高，但擦槍走火機率提高。政黨可以輪替，但美國與台灣民間對大陸敵意都在提高，如今看不到兩岸和解的可能。最近的香港問題與疫情，讓大陸民眾的愛國心比過去更強，主權與領土是大陸六大核心利益，大陸面對的分離問題不只台灣，還有新疆與西藏，大陸維護領土主權的意志會更強烈，中共擔心台灣獨立將造成骨牌效應，因此台灣問題在大陸難以鬆口。他分析中共會想以戰逼談，因此將對台灣打癱瘓戰，而不是直接企圖用武裝力量全面佔領台灣。

林郁方同樣認為，大陸若打台灣應該不會全面開打，因為代價不小，加上中共若要對台灣大規模突擊，不管是空降或兩棲，需要集結部隊，被我方或美國監控發現的可能性高。 但若是採用彈道飛彈突擊，就難以提早發現，我方因應時間將非常有限。

(中時 )