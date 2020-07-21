電器行老闆常鼓吹，變頻冷氣要選大一級才涼，，但有網友指出，這其實是錯誤觀點，會這樣說都是為了利潤和杜絕糾紛，其實按照冷房適用的坪數來購買冷氣，才可以真正的省荷包。貼文曝光後，也引發網友熱議，全場戰翻了。

網友在論壇《mobile01》發文表示，電器行老闆常鼓吹，變頻冷氣要買大一級，才會比較涼，但這其實是錯誤的觀念。原PO透露，會這樣說，是為了「利潤」和「杜絕糾紛」，擔心有人覺得變冷速度比舊冷氣慢，就誤以為是冷氣有瑕疵或安裝出問題。

原PO解釋，變頻冷氣和定頻冷氣壓縮機的差別在於，運轉頻率不同，降溫方式也就跟著不同，前者的降溫方式較柔和，後者則是火力全開。因此用變頻冷氣想快速降溫，其實可以在開機時「按速冷」功能，等夠冷以後再調回來，如此就能降溫很快。

原PO補充說明，如果沒按急速冷卻的按鈕，壓縮機會採較柔和方式來降溫，一般需要90分鐘才能逹到27度，也因此讓一些人誤會是級數不夠大，才會冷的慢，但其實壓縮機根本沒全力轉，原PO建議，依冷房適用坪數購買冷氣，才是真正的省荷包！

不少網友贊同原PO的觀點直呼，我家冷氣級數也都買剛好，並舉例，回到家客廳31度，開冷氣調26度搭配強風，不到五分鐘就很涼、很舒服，重點是一定要開強風，空氣循環好，冷房效率才會好又省電，吹一段時間覺得有點太冷時，再切換成中等風速。

但有網友反對表示，「像今年特別熱，多往上買1級才最保險，我今年新裝的甚至往上加二級（頂樓+西曬）」、「導致CSPF變高的不是機器，而是測試環境，基本上只要不要大到老跳停，噸數稍大點的冷氣能用更低頻運轉，長期一定是更省電的，相比之下購機成本根本不算什麼」。

(中時新聞網)