日劇男神三浦春馬本月18日驚爆在家輕生身亡，璀璨生命於30歲這年終結，讓外界無不震驚難過，據悉，在家人跟經紀公司討論後，三浦春馬以密葬，而他的老友透露，其實早在10年前，三浦春馬就想引退，然因家庭環境等需求，身不由己只能繼續打拚，抱持硬撐與傷痕累累的心，終歸走上絕路。

日媒報導，早年三浦春馬為了拍戲學衝浪，求教於同鄉的前衝浪選手卯都木睦，兩人雖相差25歲，但很談得來，16年來一直維持著友誼，卯都木睦透露，其實約10年前，三浦春馬就想引退，平凡當個上班族，他則建議三浦從長計議，安慰他要退什麼時候都能退，不如先克服眼前的困境，「遇到下個事情，再好好考慮」，沒想到三浦春馬下一個困境，就是生死關。

而三浦春馬所屬社「雅慕斯」，昨公開故人以密葬後，也發表了聲明，表示全社都非常心痛，沒有辦法接受三浦春馬的驟然離去，更以「悔無止盡」形容，同時，雅慕斯也還原事發當天的經過，當時並非三浦春馬沒到拍戲現場，大家才去找他，而是經紀人前往他家接送，在樓下遲遲沒等到三浦春馬，以為他還沒睡醒，因此拿鑰匙上樓要叫他，才發現三浦春馬輕生。

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