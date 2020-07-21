今年大陸與美國軍艦、軍機繞台次數均大幅提高，國民黨智庫國家政策研究基金會今天舉行記者會分析，兩岸爆發軍事衝突可能性激增，創25年來新高，甚至高於美國與大陸爆發武力衝突的機率。因為蔡英文與習近平都不可能讓步或妥協。

國民黨智庫國安組召集人林郁方指出，自從1995到1996年的台海飛彈危機以來，就屬此時的兩岸關係最惡劣，過去四年雙方官方溝通管道已切斷，台海出現軍事危機甚至戰爭的機率創25年來新高。

林郁方還說，蔡英文與習近平不可能在九二共識或其他議題上讓步妥協，因為雙方對內都已把話說死，蔡英文基本盤是台獨支持者，對他們而言接受九二共識就是接受統一，蔡英文也早已表明不接受九二共識，何況如今她眼見大陸與美國衝突越演越烈，美國必然會加緊拉攏台灣，台北因此會有更多籌碼對抗北京，既然有美國當靠山，何需向北京讓步？

相對的，林郁方說，習近平的權力合法性建立在大陸民眾相信和支持大國崛起目標，大陸民眾必然會認為放棄九二共識是中共衰落而非崛起的徵兆，而在習近平眼中，在九二共識對民進黨妥協就是向台獨投降，將引發中共領導階層內部矛盾和鬥爭。

另外林郁方也認為，美國與大陸激烈段利情況同樣不可能改善，因為大陸國力激增威脅到美國在國際政治舞台的唯一超強地位，美國兩大黨在面對大陸上，只有鷹派，不管年底誰當選美國總統都不會放棄「反中戰略」。而大陸領導階層在看待對美關係上也只有鷹派，因為認為不管在貿易或北韓議題上讓步，都只換來美國的步步進逼，只有強硬以對才能改變美國的態度。

雖然林郁方認為短期內兩岸還不至於爆發軍事衝突，但可能性正快速增加，連蔡英文總統今年初接受CNN訪問時都承認已作好承受中共第一擊的準備。而兩岸間爆發戰爭可能性高於美國與大陸，因為歷史上擁有核武的國家未曾直接打過仗。而且大陸與美國軍機2001年在海南島互撞後，雙方己建立彼此機艦相遇時應遵守的行為準則，未來擦撞和誤擊的機率很低。反而兩岸之間未建立這樣的行為準則，加上未來如果美國與大陸衝突持續，大陸可能選台灣製造軍事衝突，逼迫華府讓步，因為歷史上，韓戰以前美國忽視中共政權，但韓戰結束後雙方就展開大使級談判。

(中時 )