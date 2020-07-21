新冠疫苗開發的新進展，鼓舞投資人對未來經濟成長的信心。

周二日經225指數高開，至晨收上漲139.23點或+0.61%，為22856.7點，午休後續漲178點。東證一部指數上漲0.87點或+0.06%，為1577.9點。

三種新冠候選疫苗的測試出現正向結果，對於新冠肺炎大流行出現以疫苗對決和快速解決的希望，投資人期望於疫情能快速地平息。該病毒已讓全球50萬人喪生，造成無數經濟損失。

上午日經有63檔個股上揚，157檔個股下挫。最大上漲個股為製藥公司第一三共(Daiichi Sankyo)上漲5.09%，次為晶圓製造商勝高(Sumco)，以及網路服務公司Z控股上漲4.59%。

行動通訊營運商例如NTT Cocomo、KDDI公司、軟體銀行皆出現下挫，主因為日本政府正研擬新規定，讓通訊營運商不得對轉換營運商的客戶進行額外收費。

上午在交易所的交易股數為5.3億股，過去30日日平均交易為12.5億股。

(時報資訊)