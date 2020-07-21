台股今反彈逾200點再創30年來新高點，台股ETF今天成交量也擴增，成交張數最多的前3檔分別為元大50反1(00632R)、富邦VIX(00677U)和國泰永續高股息ETF(00878)，前2檔均為預測市場可能反轉的ETF商品，僅國泰永續高股息ETF是以高股息題材吸引投資人進場。

台灣首檔結合ESG概念及高股息的國泰永續高股息ETF(00878)，昨日(7月20日)掛牌上市即衝出高人氣，成交量能衝破8.5萬張，今(21)日開盤後伴隨台股大漲下，00878表現再度價量齊揚，開盤僅2小時量能衝破7萬張，近中午時再擴量逾8萬張。

瑞銀指出，美國大選牽動亞太。距離美國大選只有三個多月時間，此次選舉對亞太地區的影響比歷屆都要高，主因中美近年在貿易、科技及供應鏈等領域的關係保持繃緊，而此同時牽動著日本、韓國、台灣及新加坡等出口主導經濟體的神經。

瑞銀表示，由於中美本身存在大國策略性競賽關係，即便總統川普這次連任失敗，也不代表兩國外交緊張關係就此消失。不論誰入主白宮，美國考量到國家安全問題(而非保護主義)，遏制中國的政策恐怕會延續下去，因此，投資者應當為兩國漸走漸遠作好部署。

(時報資訊)